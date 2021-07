Nuova Questura Bat: «Presidio di sicurezza e legalità» per Lorenzo Marchio Rossi

"Oggi nella Bat prosegue il lungo percorso iniziato nel 2004 con il varo della Provincia di Barletta Andria Trani; l'insediamento della Questura nella città di Andria rappresenta per tutta la comunità andriese e della provincia un presidio di Sicurezza e Legalità che, come affermato dal Procuratore Nazionale Antimafia Cafiero de Rhao è necessario per contrastare e sconfiggere la quarta mafia". Lo dichiara il responsabile del pd di Andria, Lorenzo Marchio Rossi."La comunità andriese com'è noto, attraverso il Comune ha posto in essere tutti gli atti propedeutici e di supporto al complesso iter istituzionale che oggi ha visto l'insediamento della Questura. Il PD Andriese da sempre ha tra le sue priorità Legalità e la Sicurezza del territorio comunale e provinciale e non solo nell'ambiente urbano ma anche e soprattutto nelle nostre bellissime campagne e aziende a vocazione agroalimentare - prosegue Marchio Rossi- perché ritiene che detti fattori siano necessari per lo sviluppo dell'occupazione e dei sani processi economici e produttivi del territorio"."Oggi si completa l'iter formale dell'insediamento degli uffici istituzionali nella provincia, ciò nonostante ritengo che le istituzioni politiche, preposte al Governo regionale e nazionale ci supportino affinché, le note carenze di organico delle Forze di Polizia e degli uffici giudiziari vengano colmate quanto prima.La comunità andriese guarda con fiducia e speranza al lavoro che aspetta il neo Questore dr. Pellicone e il Prefetto della Bat, le due autorità a cui compete ognuno per il proprio profilo istituzionale il Cordinamento delle delle forze di polizia sul nostro territorio.Il PD in questi anni si è battuto in tutte le sedi istituzionali affinché la Questura diventasse realtà, ora tutte le istituzioni e soprattutto la politica deve essere conseguente anche rispetto alle condivisibili affermazioni de procuratore nazionale antimafia che ringrazio, unitamente al ministro dell'interno Lamorgese, il presidente della regione Emiliano e il capo della polizia Giannini per la loro autorevole presenza nella nostra città, lo ritengo un segnale molto importante di attenzione e che da speranza alla nostra comunità".