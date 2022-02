Nuova spiaggia nei pressi del canalone della Villa comunale, Lima: «Che ne pensa Legambiente?»

«Nell'estate del 2016, sei anni fa, nell'annuale monitoraggio a cura di Goletta Verde e Legambiente il tratto di costa nei pressi del canalone risultava tra i tratti di costa "fortemente inquinati". Oggi il sindaco annuncia che questa estate Trani avrà una nuova spiaggia proprio nei pressi del canale alluvionale di sfogo giù alla villa. Che dice oggi Legambiente?». Se lo domanda Raimondo Lima, commissario cittadino di Fratelli d'Italia«Questo uno stralcio di un articolo apparso nel luglio 2016: "Goletta Verde presenta i risultati del monitoraggio in Puglia. Cariche batteriche elevate per sette campionamenti su 30 tra foci di fiumi, torrenti e scarichi. Sette i campionamenti eseguiti nella provincia di Barletta-Andria-Trani, due dei quali risultati "fortemente inquinati": allo sbocco dello scarico sotto la villa comunale, sul Lungomare Colombo".Si continua dunque a vendere fumo. Questa volta, Bottaro sceglie l'effetto speciale della conferenza stampa sul gommone per annunciare che questa estate ci sarà una nuova spiaggia. Sí, ma proprio giù al canalone. Come ho già scritto un anno fa, ribadisco: andateci voi al mare giù al canale di sfogo. Se si vuole migliorare la costa si mettano in sicurezza le aree già fruibili gratuitamente (penso per esempio al ripristino della scala in pietra retrostante il Monastero di Colonna, penso a Boccadoro, dove non basta l'iniziativa isolata di un privato)».