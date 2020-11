Nuove caldaie, pronti all’inverno con TermoidraulicaShop

L'inverno è vicino, e prepararsi con anticipo all'arrivo dei giorni più rigidi della stagione invernale potrà garantire un maggiore relax. Termoidraulicashop T&I Srl propone un'ampia selezione di caldaie, con la possibilità di usufruire di uno sconto in fattura del 65%.L'azienda da tre generazioni nel settore si occupa di commercio al dettaglio e all'ingrosso di tutti i materiali per impianti ad uso civile, commerciale ed industriale di riscaldamento, climatizzazione, antincendio, biomassa, idrico e solare. Termoidraulicashop T&I Srl è presente nel nostro territorio con due punti vendita, uno a Trani in via Sant'Annibale Maria di Francia 19, e uno nella zona industriale di Molfetta in via dei Calzaturieri 6, entrambi dotati di una propria sede espositiva. Due show room aperti al pubblico, sia clientela privata, sia imprese e sia professionisti, nei quali è possibile visionare le produzioni di grandi marche e usufruire di servizi di consulenza e supporto informativo.Disponibili i principali brand di riferimento nel settore caldaie come Immergas, Valliant, Hermann Saunier Duval e Beretta.Per questa stagione è inoltre disponibile uno sconto del 65% per chi decide di acquistare una nuova caldaia: per beneficiare dello sconto in fattura occorre scegliere il pacchetto di installazione e pratiche Enea, il tutto in collaborazione con gli installatori locali e tecnici qualificati.Termoidraulicashop mette a disposizione dei propri clienti un moderno sito di e-commerce per poter effettuare gli acquisti comodamente da casa, anche direttamente da smartphone: numerose promozioni e un'ampia gamma di prodotti, corredati da immagini, descrizioni e recensioni, tutto a portata di click.Inoltre, l'azienda offre un rapido servizio di spedizioni in tutta Italia.Le caldaie di ultima generazione e le stufe delle marche più efficienti vi aspettano da Termoidraulica Shop: grazie alla consulenza degli esperti e alla vasta gamma di modelli disponibili, sarà facile scegliere la nuova caldaia per riscaldare casa nel prossimo inverno.Per maggiori informazioniTelefono 0883 580402 - 080 3382171E-mail commerciale@teitrani.it Sito web www.termoidraulicashop.it