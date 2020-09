Social Video 2 minuti Nuovi casi Covid a Trani, slitta di un mese l'avvio della raccolta porta a porta

La decisione è stata comunicata direttamente dal sindaco Amedeo Bottaro: l'avvio della raccolta differenziata porta a porta viene rinviato di un mese dopo le richieste avanzate da Amiu e dal COC, che è stato convocato proprio in concomitanza all'aumento dei casi di Coronavirus in città. La proposta è stata accolta dal sindaco, seppur con «grande rammarico».Il primo cittadino ha comunicato la ripresa delle attività di sanificazione nei luoghi di maggiore rischio assembramento e la necessità di concentrarsi in questo momento sulla sanificazione delle scuole, in vista dell'appuntamento elettorale del 20 e del 21 settembre e della ripresa delle attività scolastiche. Proprio per consentire ad Amiu lo svolgimento di queste delicate attività, è stato deciso il rinvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta, che partirà dunque nei primi giorni del prossimo mese di ottobre.