Nuovi fuori alla lapide di Emilio Covelli dopo l'atto vandalico

Il dono del Comitato Bene Comune «nella speranza che chi non conosce questa importante figura storica possa cogliere l'occasione per informarsi»

Condanniamo ogni atto di vandalismo. E a quello compiuto pare da un gruppo di ragazzini che probabilmente non conoscono l'importanza di una figura come quella di Emilio Covelli, e quindi non comprendono nemmeno il significato del loro gesto - togliere e buttare i fiori che erano stati deposti ai piedi della sua lapide nel giorno del Primo Maggio - rispondiamo mettendo nuovi fiori. Nella speranza che chi non conosce questa importante figura storica possa incuriosirsi e cogliere l'occasione per informarsi.