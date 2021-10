Porta a Porta, il Comitato Bene Comune: «Urgono correttivi e sanzioni»

Rifiuti e le criticità del porta a porta. Sono questi i temi su cui si sono confrontati ieri in Piazza della Repubblica il Comitato Bene Comune e la cittadinanza. Nel corso della mattinata sono stati distribuiti dei volantini con alcuni correttivi per il migliorare il sistema di raccolta: «Siamo convinti - dicono i membri del Comitato - che la raccolta dei rifiuti porta a porta sia un servizio imprescindibile per evitare quanto più possibile lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche o negli inceneritori, pratiche estremamente nocive per la salute. Ed è quanto mai necessaria per consentire il recupero di materia e per trasformare i rifiuti in risorse. Tuttavia crediamo che la raccolta domiciliare, dopo la prima fase di sperimentazione, richieda di essere migliorata per essere maggiormente efficace e per consentire ordine e decoro. Noi abbiamo immaginato dei correttivi, che abbiamo scritto sui volantini che abbiamo distribuito. E molti cittadini con cui ci siamo confrontati ci hanno detto che la pensano come noi. Speriamo che l'amministrazione voglia accogliere e recepire i suggerimenti. Noi comunque continueremo a dialogare con i cittadini su questo e altri temi per provare ad immaginare una città più vivibile».