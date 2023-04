Nuovi segnali... di vandalismo a Trani. Divelta e danneggiata segnaletica verticale

Bizzarra sorpresa, ma ormai dovremmo essere abituati a una dilagante fantasia dei vandali, questa mattina su via Nicola De Roggiero, fin oltre la chiesa della Madonna del Pozzo. Segnali stradali danneggiati o addirittura scardinati e gettati in terra. Come commentare? Le parole come al solito sono troppo strette, ci sarebbe da fare battute come "divieto di sosta della civiltà" oppure "direzione verso lo squallore". Ma lasciamo alle immagini il commento a quanto Evidentemente ha costituito il divertimento di una serata in una generazione che, forse, sta chiedendo aiuto.