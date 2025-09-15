Scuola e Lavoro
Nuovo anno scolastico, nuovo inizio all'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio
Il dirigente Cassanelli: "Questo istituto una scommessa vinta, pronti a continuare in questo percorso di crescita"
Trani - lunedì 15 settembre 2025 8.27
L'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio ha dato il benvenuto al nuovo anno scolastico con una vivace cerimonia che ha riunito studenti, famiglie e docenti. La manifestazione, ricca di entusiasmo e senso di comunità, ha segnato l'inizio ufficiale del percorso educativo 2025/2026.
Ad aprire la giornata è stato il Dirigente Scolastico, professor Giovanni Cassanelli, affiancato dalla DSGA Angela Ventura. Nel suo discorso, Cassanelli ha rivolto un caloroso augurio di buon anno scolastico a tutti i presenti. "L'anno scorso questo istituto era una scommessa", ha dichiarato, "e oggi possiamo dire che è pienamente vinta. Siamo pronti a continuare questo percorso di crescita con ancora più determinazione".
Tra le autorità presenti c'erano il Sindaco di Trani, avvocato Amedeo Bottaro, il Vice Sindaco Fabrizio Ferrante, gli assessori Lucia De Mari e Cecilia Di Lernia e il consigliere comunale Pasquale De Toma, oltre a Don Nicola Grosso, Direttore dell'Ufficio Scuola Diocesano, in rappresentanza dell'Arcivescovo, mons. Leonardo D'Ascenzo. Anche il Sindaco Bottaro ha sottolineato l'importanza dell'istruzione: "Abbiamo creduto fin da subito in questo Istituto Comprensivo e abbiamo avuto ragione. La scuola è il cuore pulsante della nostra città e siamo orgogliosi di sostenere il vostro impegno e la vostra passione".
La cerimonia è stata arricchita dalle esibizioni degli studenti. L'orchestra dell'Istituto ha incantato il pubblico con brani musicali, mentre i ragazzi del progetto teatro hanno offerto un'anteprima del loro nuovo spettacolo. Le performance hanno messo in luce il talento e la dedizione dei giovani, dimostrando la ricchezza delle attività extracurriculari offerte dalla scuola.
L'evento ha coinvolto non solo gli alunni della primaria, ma anche i bambini della scuola dell'infanzia e alcune classi della secondaria, rafforzando così l'idea di una continuità educativa che unisce l'intero istituto. La partecipazione di tutte le fasce d'età ha reso la cerimonia un vero e proprio momento di coesione, sottolineando l'importanza di lavorare insieme per un obiettivo comune.
La giornata si è conclusa con un forte spirito di ottimismo e un rinnovato senso di appartenenza, con l'augurio che questo nuovo anno scolastico possa continuare ad essere foriero di successi e crescita per l'intera comunità dell'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio.
