Nuovo decreto Covid, regole e scadenze da non dimenticare

Il nuovo decreto legge cerca di "rallentare" la curva di crescita dei contagi nei luoghi di maggiore aggregazione e per quelle categorie piu esposte che sono a maggior rischio di ospedalizzazione, agendo su piu fronti.



Ecco di seguito un riepilogo con le scadenze:

Dal 10 gennaio

Obbligo di "super green pass" per:

alberghi e strutture ricettive;

feste nell'ambito di cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere;

centri congressi;

servizi di ristorazione all'aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;

centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto;

tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionali

Dal 20 gennaio

Obbligo di green pass "base" per accedere alle attività di servizio alle persone:

centri commerciali e negozi;

parrucchieri ed estetisti.

Dal 01 febbraio

obbligo di vaccino per gli over 50;

riduzione da 9 a 6 mesi della validità del green pass per chi abbia già fatto la terza dose;

green pass per accedere a uffici pubblici, servizi bancari, postali e finanziari.

Dal 15 febbraio

Obbligo di super green pass per gli over 50 che si recano al lavoro.

Come annunciato il Governo ha varato nel Consiglio dei Ministri le nuove misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.