Nuovo incidente stradale sulla provinciale Andria-Bisceglie: tre i feriti

L'ennesimo incidente stradale si è consumato poco dopo le ore 14 di domenica 6 febbraio sulla provinciale Andria Bisceglie, all'altezza del territorio di Trani.Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate nei pressi di alcune curve, di una strada rimasta drammaticamente pericolosa.Il primo, sommario bilancio è di tre persone ferite, di cui uno in codice rosso, trasportata d'urgenza in rianimazione presso l'ospedale "Lorenzo Bonomo di Andria.Al momento la strada è bloccata al traffico. Con i sanitari del servizio 118 sono impegnati i Vigili del fuoco che hanno estratto una persona rimasta bloccata nell'abitacolo. Pattuglie del nucleo radiomobile dei Carabinieri e agenti della Polizia Locale di Trani stanno procedendo ai rilievi ed a deviare il traffico veicolare. Per le operazioni di recupero dei mezzi, una Lancia e una Toyota sono sul posto i mezzi del soccorso stradale Scaringella, che stanno provvedendo alla pulizia della carreggiata da detriti ed olio.Una strada provinciale, l'Andria Bisceglie rimasta altamente pericolosa e di cui nessuno tra gli esponenti dell'Ente provincia, proprietaria della strada, pare interessarsi. Ricordiamo che sia Andria che Trani, hanno votato ed eletto nell'assise provinciale ben 8 esponenti e che per alcuni di loro sono state assegnate anche delle importanti deleghe. E che i due vice Presidenti, uno di Andria e l'altro di Bisceglie immaginiamo percorrano questa strada, almeno qualche volta durante la settimana. Ci vorrà quindi molto tempo ancora per inserire anche questa strada, tra quelle destinate a ricevere lavori di allargamento e di messa in sicurezza? Attendiamo sfiduciati.