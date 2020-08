Nuovo look per piazza Kolbe: rifatta la pavimentazione e installati i fari dell'illuminazione

Ultimati i lavori di riqualificazione di piazza Kolbe (periferia nord di Trani) finanziati con i proventi delle multe. A dare l'annuncio il sindaco Amedeo Bottaro: «Ecco le prime foto di una piazza Kolbe completamente diversa e rigenerata non solo sotto l'aspetto della pavimentazione ma anche dell'illuminazione (Amet ha installato 4 fari).I lavori in quella zona, curati dall'assessorato alla polizia municipale e viabilità e finanziati con i proventi delle multe, non sono ancora terminati e da qualche giorno stanno riguardando anche la vicina piazza Stella.Si è pensato anche alla creazione di aiuole, che saranno abbellite preservando gli alberi presenti. Tutte le strade che circondano le piazze saranno fresate ed asfaltate».