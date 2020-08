Nuovo piano ospedaliero della Puglia, domani la conferenza stampa di presentazione

Lunedì 3 agosto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il direttore del dipartimento Politiche per la salute Vito Montanaro terranno una conferenza stampa per illustrare il nuovo piano ospedaliero della Puglia. La conferenza stampa si terrà alle ore 10.30, in Fiera del Levante nel Padiglione 152 della Regione Puglia, sala 2 Agorà.