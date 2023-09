"O anche no estate": su Rai 3 il Festival del Giullare protagonista nella puntata di domenica prossima

Un appuntamento dal mondo della RAI che vede protagonista una delle realtà più preziose nata a Trani, il Festival del Giullare: infatti vi sarà dedicata una parte della dodicesima puntata di "O anche no Estate, la disabilità non va in vacanza", il programma sull'inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali.La puntata andrà in onda su Rai 3 domenica 3 settembre a partire dalle ore 11:05 e in replica lunedì notte 4 settembre alle 01:05.In questa puntata protagonista sarà appunto la quindicesima edizione del Festival del Teatro contro ogni barriera che ha visto esibirsi artisti, accompagnatori e simpatizzanti provenienti da ogni parte di Italia.Il programma condotto dalla giornalista Paola Severini Melograni, in questa puntata darà ampio spazio al cantautore Aleandro Baldi Official, l'acrobata Silke Pan, rinata dopo un incidente e Lucia Sordillo, mamma di Simone Maghernino, in arte MagoS , che grazie alla musica ha trovato la sua strada.Arte, musica, danza, testimonianze hanno caratterizzato le serate in compagnia dei Giullari dimostrando come la diversità sia ricchezza e risorsa.Non perdiamo questa puntata!