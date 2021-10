Occupazioni abusive di suolo pubblico: tre ordinanze di rimozione e chiusura temporanea dell'attività

Tavolini, dehors, pedane: numerosi controlli sono stati effettuati dal personale della Polizia Locale nei giorni scorsi ad altrettante attività "di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", con l'obiettivo di verificare la regolarità delle autorizzazioni e soprattutto l'occupazione di suolo pubblico.Nel corso di queste operazioni di controllo, ben 3 provvedimenti sono stati presi con con le conseguenti Ordinanze (pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune) di immediata rimozione delle occupazioni abusive del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dei trasgressori e, trattandosi di occupazione ai fini di commercio, la temporanea sospensione del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività di somministrazione e contestuale chiusura della stessa per un periodo non inferiore a 5 giorni.I provvedimenti hanno riguardato 3 attività del centro città (una nei pressi di piazza della Repubblica e le altre nell'area del centro storico) che, a vario titolo, avevano abusivamente occupato il suolo pubblico "in assenza di qualsivoglia titolo autorizzatorio"; veniva infatti riscontrato come l'occupazione di suolo pubblico avvenisse con l'apposizione permanente, o comunque non di immediata rimozione, anche di pedane in legno in assenza di titolo autorizzatorio temporaneo o continuativo.