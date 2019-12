Oggi a Trani sosta gratuita in tutta la città

Oggi, 24 dicembre, a Trani si potrà parcheggiare gratuitamente in tutta la città, anche laddove è prevista sosta a pagamento. L'iniziativa del Comune per consentire a tutti di poter partecipare alle numerose iniziative che animeranno le vie della città a partire dalle 10.Oggi quindi non ci si dovrà preoccupare di acquistare il ticket dalle apposite colonnine. Un modo questo per consentire anche ai forestieri di poter parcheggiare senza troppa fatica e raggiungere facilmente le vie del centro.