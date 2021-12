Oggi il mercatino di Natale in piazza Indipendenza

L'Anva Confesercenti Bat comunica che domenica 12 dicembre 2021 in piazza Indipendenza (via Barletta) a Trani si svolgerà il "mercatino di natale" inserito negli eventi comunali del progetto "Trani t'incanta Natale 2021".Il mercatino si svolgerà dalle ore 8.00 alle 13.00.Una iniziativa voluta dal presidente Anva Confesercenti Trani, Salvatore Fracchiolla, e che sarà ripetuta anche nei giorni 8/12/19/26 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022."Portiamo un piccolo mercato in una zona periferica della città che in questo momento risente della lontananza del mercato settimanale del martedì, ha dichiarato Fracchiolla. Un evento in linea con la tradizione natalizia e che permette a diversi ambulanti di poter continuare a svolgere l'attività dopo lo stop forzato dovuto al periodo difficile vissuto".Confesercenti Provinciale BAT invita la cittadinanza a visitare il mercatino.