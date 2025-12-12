Oggi in Biblioteca presentazione di "Lumen" di Antonella Maddalena

La Città di Trani, Assessorato alle Culture, in collaborazione con l'associazione Wonder, invita a partecipare alla presentazione del libro di Antonella Maddalena dal titolo LUMEN (ed. Besa Muci, 2024)oggi Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 18.00.Dopo i saluti istituzionali, Manuela Lops dialogherà con l'Autrice.Il LibroNel cuore vibrante di Milano, tra luci e ombre che si confondono, nasce la storia di Lumen, una donna che incarna la forza, la fragilità e l'enigma del desiderio.Bella, acuta, sensuale e inafferrabile, Lumen vive sospesa tra abisso e rinascita. Una notte qualunque, di ritorno da un luna park, incontra un uomo che sembra uscito dal nulla: uno sguardo, un passo dietro l'altro, e l'attrazione si fa vertigine. Quando lei gli consegna le chiavi di casa, inizia una prigionia inattesa — scelta, forse, o subita per amore del rischio e dell'inconscio.Nel silenzio di quella casa, il tempo si dilata e Lumen ripercorre la propria esistenza: l'infanzia segnata dal rifiuto, il corpo ferito e poi trasformato, la rivalsa contro chi l'ha negata. Dalla sofferenza nasce una donna nuova, capace di ribaltare i ruoli di vittima e carnefice, di attraversare la notte per riscoprire la propria luce.Antonella Maddalena costruisce un romanzo intenso, visionario e sensuale, dove la parola diventa corpo e la carne diventa spirito. Lumen è una parabola di metamorfosi e libertà, un viaggio nel femminile profondo — tra eros, vendetta, rinascita e rivelazione.Un libro che lascia un segno di fuoco e di luce: perché ognuno di noi, in fondo, è chiamato a illuminare la propria ombra.L'AutriceNata a Bari, docente di Consulenza filosofica e tecniche teatrali, ha esordito con l'antologia Punto di rugiada e poi con il romanzo L'odore del vuoto.