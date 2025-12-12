Antonella Maddalena
Antonella Maddalena
Eventi e cultura

Oggi in Biblioteca presentazione di "Lumen" di Antonella Maddalena

Un libro che lascia un segno di fuoco e di luce: perché "ognuno di noi è chiamato a illuminare la propria ombra"

Trani - venerdì 12 dicembre 2025 10.22
La Città di Trani, Assessorato alle Culture, in collaborazione con l'associazione Wonder, invita a partecipare alla presentazione del libro di Antonella Maddalena dal titolo LUMEN (ed. Besa Muci, 2024)oggi Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 18.00.
Dopo i saluti istituzionali, Manuela Lops dialogherà con l'Autrice.
Il Libro
Nel cuore vibrante di Milano, tra luci e ombre che si confondono, nasce la storia di Lumen, una donna che incarna la forza, la fragilità e l'enigma del desiderio.
Bella, acuta, sensuale e inafferrabile, Lumen vive sospesa tra abisso e rinascita. Una notte qualunque, di ritorno da un luna park, incontra un uomo che sembra uscito dal nulla: uno sguardo, un passo dietro l'altro, e l'attrazione si fa vertigine. Quando lei gli consegna le chiavi di casa, inizia una prigionia inattesa — scelta, forse, o subita per amore del rischio e dell'inconscio.
Nel silenzio di quella casa, il tempo si dilata e Lumen ripercorre la propria esistenza: l'infanzia segnata dal rifiuto, il corpo ferito e poi trasformato, la rivalsa contro chi l'ha negata. Dalla sofferenza nasce una donna nuova, capace di ribaltare i ruoli di vittima e carnefice, di attraversare la notte per riscoprire la propria luce.
Antonella Maddalena costruisce un romanzo intenso, visionario e sensuale, dove la parola diventa corpo e la carne diventa spirito. Lumen è una parabola di metamorfosi e libertà, un viaggio nel femminile profondo — tra eros, vendetta, rinascita e rivelazione.
Un libro che lascia un segno di fuoco e di luce: perché ognuno di noi, in fondo, è chiamato a illuminare la propria ombra.
L'Autrice
Nata a Bari, docente di Consulenza filosofica e tecniche teatrali, ha esordito con l'antologia Punto di rugiada e poi con il romanzo L'odore del vuoto.
  • Biblioteca di Trani
Altri contenuti a tema
Mica scemi, premiazione del concorso di poesie Vita di città Mica scemi, premiazione del concorso di poesie Giovedì 27 nella biblioteca comunale
“Voci di parità”: la Biblioteca Bovio apre un dialogo contro la violenza di genere “Voci di parità”: la Biblioteca Bovio apre un dialogo contro la violenza di genere Il 26 novembre a Trani un pomeriggio di confronto con tavoli tematici aperti alla cittadinanza
"Leggimi Forte": a Trani i libri pensati e costruiti a misura di bambino "Leggimi Forte": a Trani i libri pensati e costruiti a misura di bambino Convegno in Biblioteca sull’importanza della letteratura per l’infanzia: impatto sociale ed emotivo
Mente e corpo: in biblioteca "G.Bovio" a Trani un incontro sul benessere psicofisico Mente e corpo: in biblioteca "G.Bovio" a Trani un incontro sul benessere psicofisico Un incontro con la dottoressa Quagliarella e la dottoressa Pasquadibisceglie per sensibilizzare e informare sulla correlazione tra salute mentale fisica
Trani apre le porte del Piano Comunale delle Coste: tavole e disegni in mostra alla Biblioteca Bovio Attualità Trani apre le porte del Piano Comunale delle Coste: tavole e disegni in mostra alla Biblioteca Bovio L'iniziativa con il contributo di ingegneri e architetti della provincia Bat
Consultazione del Piano delle Coste alla Biblioteca Comunale Enti locali Consultazione del Piano delle Coste alla Biblioteca Comunale Le tavole sono esposte nella sala Ronchi per tutto novembre
Il segno come "traccia di un pensiero": Gubinelli espone alla Biblioteca di Trani Il segno come "traccia di un pensiero": Gubinelli espone alla Biblioteca di Trani L'artista marchigiano porta le sue opere sulla carta in un percorso espositivo che unisce rigore e spiritualità
"L'Infame Legge": il processo di Trani del 1890 "L'Infame Legge": il processo di Trani del 1890 Martedì 4 novembre in Biblioteca un incontro sulle radici culturali della mafia.
Torna Christmas Magik, la rassegna natalizia per tutta la famiglia
12 dicembre 2025 Torna Christmas Magik, la rassegna natalizia per tutta la famiglia
Brio Volley Academy Trani : bilancio di novembre tra crescita tecnica e traguardi di squadra
12 dicembre 2025 Brio Volley Academy Trani : bilancio di novembre tra crescita tecnica e traguardi di squadra
Ordine dei Medici Bat, a Trani il Giuramento di Ippocrate e il riconoscimento per i 50 anni di laurea
12 dicembre 2025 Ordine dei Medici Bat, a Trani il Giuramento di Ippocrate e il riconoscimento per i 50 anni di laurea
Si è insediata la Consulta comunale per le Pari Opportunità
12 dicembre 2025 Si è insediata la Consulta comunale per le Pari Opportunità
Mimesis Trani, stasera debutto di "Arlecchino ed io " nel ricordo di Walter Leggieri
12 dicembre 2025 Mimesis Trani, stasera debutto di "Arlecchino ed io" nel ricordo di Walter Leggieri
Trani, la Fiera di Natale accende lo spirito delle feste
12 dicembre 2025 Trani, la Fiera di Natale accende lo spirito delle feste
Un banco per la Tanzania: la missione della assoiazione Orizzonti di Trani
12 dicembre 2025 Un banco per la Tanzania: la missione della assoiazione Orizzonti di Trani
A Trani concerto di beneficenza, “Natale in Armonia e in Armonie“
12 dicembre 2025 A Trani concerto di beneficenza, “Natale in Armonia e in Armonie“
Flavia Anania nominata Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani: subentra a Silvana D’Agostino
11 dicembre 2025 Flavia Anania nominata Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani: subentra a Silvana D’Agostino
A Beppe Nugnes l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana
11 dicembre 2025 A Beppe Nugnes l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.