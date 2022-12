Oggi in piazza Albanese It's a Christmas New'hello

Ecco svelato il calendario dell'evento IT'S a Christmas New'hello che si svolgerà oggi in piazza Albanese:ore 18:00 Apertura Stand con il vino novello delle Aziende CRIFO Cantine Pandora L'Antica Cantina San Severo Menhir Salento, Moscato di Trani proposto da sweetly, l'olio extravergine di oliva di Torre Dieciventi, i pannettoni di Charlotte Patisserie e Mamiria e le preparazioni salate;ore 18,30/20,30: Babbo "goloso" Natale attenderà i bimbi per la foto di rito, se vorrete, e nel mentre, Bolle e giochi di sapone per i piccini;ore 19,30/20,00: Gerry il Trampoliere vi terrà a testa in su!ore 21:00: Rado's coi suoi giochi, saprà scaldarvi!Mario Grilli allieterà il tutto con la musica!Ingresso libero!