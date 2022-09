Oggi si corre la Tranincorsa, si parte alle 9 da piazza Trieste

Per l'occasione è stata disposta la sospensione delle aree di sosta a pagamento su tutto il territorio comunale nella sola giornata di domenica e nella sola fascia "antimeridiana". Disposta inoltre la variazione del percorso del servizio di trasporto pubblico, che non dovrà utilizzare le strade interessate al percorso gara per l'intera mattinata di domenica.

Ai fini della sicurezza e per garantire il corretto e regolare svolgimento della manifestazione sono stati adottati i seguenti provvedimenti di viabilità.

Per la sola giornata di domenica, ad integrazione dell'ordinanza numero 388 dell'8 settembre 2022, è stabilito l'anticipo della zona a traffico limitato dell'area portuale dalle ore 08.

Dalle ore 06 di domenica e fino al termine della gara (e comunque non oltre le ore 12) è istituito divieto di fermata nelle sotto elencate vie: piazza Trieste (intera area), area Portuale, via Statuti Marittimi (dal limite di piazza Tiepolo e via Banchina al Porto fino al limite di piazza Trieste), piazza Quercia, via Tiepolo, piazza Tiepolo, piazza Plebiscito (intera area), piazzale Chiarelli (tratto compreso fra via Calatafimi e piazza Plebiscito), via Tasselgardo (intero tratto), piazza Re Manfredi (asse centrale e lato prospiciente il mare), piazza della Repubblica (asse centrale), via Mario Pagano (tratto compreso fra piazza della Repubblica e piazza Lambert, ivi comprese piazza Libertà, piazza Marconi, piazza Mazzini, piazza Lambert), via Tevere.

Dalle ore 8.45 di domenica e fino al termine della gara (e comunque non oltre le ore 11.30) è disposta la sospensione teamporanea della circolazione (limitatamente alla fase di passaggio dei partecipanti alla manifestazione sportiva) lungo le seguenti vie: piazza Trieste (partenza), via Statuti Marittimi, piazza Tiepolo, via Tiepolo, piazza Plebiscito, lungomare Chiarelli, via Tasselgardo, via Malcangi, via San Magno, lungomare Cristoforo Colombo, via Tasselgardo, corso Imbriani, via Istria, via Falcone, via Pozzo Piano, via Malcangi, viale De Gemmis, piazza Marinai d'Italia, lungomare Cristoforo Colombo, lungomare Chiarelli, piazza Plebiscito, via Tiepolo, piazza Tiepolo, via Statuti Marittimi, via Banchina al porto, piazza Trieste, piazza Sacra Regia Udienza, piazza Monsignor Addazi, piazza Duomo, piazza Re Manfredi, via Fra Diego Alvarez, via Mario Pagano, via Maraldo da Trani, corso Vittorio Emanuele, piazza Gradenigo, corso Vittorio Emanuele, piazza della Repubblica (asse centrale), via Aldo Moro, via Vittorio Malcangi, via Bisceglie (altezza liceo Psicopedagogico, giro di boa), via Malcangi, viale De Gemmis, piazza Marinai d'Italia, via Tevere, lungomare Cristoforo Colombo, lungomare Chiarelli, piazzale Chiarelli, piazza Plebiscito, via Cavour, piazza della Repubblica, via Mario Pagano, piazza Libertà, via Mario Pagano, piazza Marconi, piazza Mazzini, piazza Lambert, via Beltrani, piazza Duomo, piazza Monsignor Addazi, piazza Sacra Regia Udienza, piazza Trieste, via Banchina al Porto, via Statuti Marittimi, piazza Quercia (arrivo).

Dalle strade laterali al percorso sarà consentito l'attraversamento in assenza di concorrenti.

