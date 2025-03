Oggi Trani festeggia San Giuseppe, stasera la benedizione dei papà in piazza Libertà

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa e a vivere insieme questo momento di spiritualità e comunità.

Il 19 marzo 2025, Trani si prepara a celebrare la festa di San Giuseppe con una processione tradizionale che attraverserà le strade della città, portando con sé il messaggio di protezione e benedizione per tutti i padri. La Confraternita di San Giuseppe invita la cittadinanza a partecipare a questo importante evento che avrà inizio alle ore 20.00.Durante la processione, che percorrerà il centro cittadino, il corteo si fermerà in Piazza Libertà per una speciale benedizione dedicata a tutti i papà e a coloro che portano il nome di Giuseppe. Un momento di riflessione e di preghiera, che sottolinea il valore del ruolo paterno e l'importanza di questa figura all'interno della famiglia e della comunità.L'evento è un'occasione di raccoglimento per i cittadini di Trani e di devozione con il quale si intende celebrare l'unione familiare e l'importanza della protezione divina.