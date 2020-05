Oggi Trani in festa per il Crocifisso di Colonna: messa e traslazione in diretta su Traniviva

Diamo diffusione di una comunicazione del Comitato Feste Patronali di Trani relativamente al cronoprogramma ufficiale della festa del SS. Crocifisso di Colonne per la giornata di domenica 3 maggio 2020."Il Comitato Feste Patronali di Trani comunica il definitivo cronoprogramma della festa del SS. Crocifisso di Colonne per la giornata di domenica 03 maggio 2020.Ore 10,00: santuario santa Maria di Colonna, solenne celebrazione eucaristica presieduta da S. E. mons. Leonardo d'Ascenzo, nostro arcivescovo, trasmessa in diretta televisiva da(unico partner ufficiale) e ripresa delle mittenti televisive di Teleregione, Telesveva e Amica9;Ore 12,00: in accordo con il Sindaco avv. Amedeo Bottaro e il comandante della Polizia Locale dott. Leonardo Cuocci Martorano, volendo rivivere l'antica tradizione dell'arrivo in città del SS. Crocifisso di Colonna e la sua sosta in una chiesa parrocchiale cittadina, si darà inizio alla traslazione del miracoloso simulacro.Quest' ultimo sarà condotto presso la chiesa parrocchiale di san Francesco, in piazza Libertà, con un mezzo scoperto della Polizia Municipale, anticipato dalla diffusione di musica liturgica.La particolare contingente situazione epidemiologica ci impone, come tutti sappiamo, di rimanere nelle nostre abitazioni. Sarà possibile accompagnare la Croce solo virtualmente, osservando le immagini trasmesse in diretta streaming sul profilo Facebook del Comitato Feste Patronali di Trani e della testata giornalisticaed esponendo dal proprio balcone, in segno di festa, una coperta o, per chi ne fosse in possesso, il drappo commemorativo appositamente realizzato dal comitato.Ad accogliere il convoglio presso la chiesa parrocchiale di san Francesco, come da tradizione, saranno presenti esclusivamente il nostro arcivescovo mons. Leonardo d'Ascenzo ed il sindaco dott. Amedeo Bottaro, in rappresentanza dell'intera cittadinanza. L'area sarà presidiata dalla Polizia locale per evitare assembramenti.E' un evento peculiare della nostra tradizione che, ancora una volta, deve farci sentire comunità. Ai piedi del Crocifisso offriamo la nostra sofferenza, nella certezza della resurrezione per ogni singolo e per l'intera città di Trani.Ringraziamo il nostro arcivescovo, il sindaco, la polizia locale e tutti coloro i quali, con la loro collaborazione, hanno permesso la riuscita di questa iniziativa che, ci auguriamo, possa rimanere singolare nella sua forma e, per questo, speciale".