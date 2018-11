Ogni epoca, la sua verità: viaggio alla scoperta del Castello Svevo di Trani

A conclusione del percorso triennale di Alternanza Scuola-lavoro 2016-2019, il Castello Svevo di Trani e gli studenti della 5^A/l del Liceo Vito Fornari di Molfetta saranno lieti di accogliervi il giorno 3 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle 12.00 per guidarvi alla conoscenza del monumento, attraverso un racconto per immagini, storie e curiosità dal titolo ''Ogni epoca, la sua verita': frammenti di storie''. L'evento, adatto alla fruizione di visitatori di tutte le età, si inserisce tra le proposte che il Polo museale della Puglia offre in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. La proiezione di un video esplicativo, realizzato in maniera originale dagli studenti, consentirà di apprezzare l'evoluzione storico-architettonica del Castello.BIGLIETTO INTERO - € 5,00BIGLIETTO RIDOTTO - € 2,50Giovani di età compresa tra 18 - 25 anniBIGLIETTO GRATUITO: MINORENNI, Giornalisti iscritti all'albo, Guide turistiche iscritte all'albo, visitatori disabili e loro accompagnatori. Membri ICOM (International Council of Museums )Insegnanti di scuola statale presentando idonea documentazione.Docenti e studenti di lettere e filosofia con indirizzo storico-artistico o archeologico, Conservazione dei beni culturali, Architettura, Accademia delle belle arti, Scienze della formazione.