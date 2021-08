Ognissanti a Trani alla ribalta nazionale su Repubblica Viaggi

È stato pubblicato per Repubblica Viaggi un articolo a firma della giornalista e scrittrice Isa Grassano, vera professionista del viaggio, che descrive dieci dimore storiche italiane, diventate strutture ricettive, da visitare assolutamente. In questo itinerario lungo lo stivale, da nord a sud, compare per le vacanze al mare Ognissanti a Trani. Inaugurato appena un mese fa, Ognissanti è già alla ribalta nazionale e internazionale come uno dei luoghi più spettacolari in cui dimorare e da non perdere. Il pezzo, corredato anche da una foto di Ognissanti, coglie appieno tutte le peculiarità del luogo e la capacità ricettiva di questa dimora patrizia trasformata in quattro business unit: ristorante, SPA, hotel e rooftop, e pensata per accogliere e coccolare al meglio il turista.La Grassano descrive con attenzione il palazzo del '700 affacciato sul porto di Trani, sottolineando i suoi plus: «un geniale recupero architettonico dalle linee pulite», la gestione a cura di 4 giovani imprenditori del territorio, «anime brillanti dell'Alegra group», l'ispirazione marina, anche nelle decorazioni, per le 7 camere che assicurano intimità, la tecnologia «domotica» con l'istallazione di dispositivi che consentono il monitoraggio e la gestione da remoto della struttura e garantiscono sicurezza e comfort. E ancora «l'efficientamento energetico che va a braccetto con la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del preesistente». Il riferimento è all'imponente e più che secolare pino australiano inglobato nella struttura e descritto come «vera anima del luogo e sorprendente 'genius loci', l'albero è punto di riferimento per i marinai che ritornano in porto e si gioca il primato dell'altezza con la cattedrale romanica».Per chi volesse approfondire la lettura dell'articolo «Esclusività e distanziamento: il bello di una vacanza "extra small". Ecco 10 mini-dimore rigorosamente italiane» click qui