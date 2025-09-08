Olimpiadi dell'apprendimento, oggi in villa partita di baskin

"Prendi il mio posto: la partita dei ruoli "è il titolo dell'evento unico che si terrà a Trani il 9 settembre 2025, nell'ambito delle Olimpiadi dell'apprendimento: sport, formazione e inclusione si incontrano in una partita speciale di baskin, il basket inclusivo dove ogni differenza conta. Il termine Baskin, infatti, è ricavato dall'unione delle parole basket e inclusivo.Le Olimpiadi dell'apprendimento, l'iniziativa promossa da AIDP e Fondimpresa, ha l'obiettivo di porre l'attenzione sul valore dello sport quale efficace metafora della vita e del lavoro. Allo scopo la metafora dello sport offre una molteplicità di valori e parallelismi che possono valere per qualsiasi attività umana, compresa quella lavorativa, manageriale, aziendale. Parliamo di un set di competenze di base e trasversali che spostano benefici e focus dell'educazione da livelli meramente individuali a livelli collettivi, contribuendo alla creazione di società più inclusive e resilienti in cui non conta solo sapere e saper fare, ma anche – e forse soprattutto – saper essere. Le Olimpi@di dell'apprendimento prevedono tre tappe tra Nord, Centro e Sud Italia: Milano, Trani e Roma.L'evento si terrà presso la Villa Comunale di Trani dalle ore 17.30 e prevede una prima parte di formazione a bordo campo con ospiti d'eccezione, tra cui: Matilde Marandola (Presidente Nazionale AIDP), Annamaria Trovò, (Consigliera d'amministrazione Fondimpresa), Amedeo Bottaro, (Sindaco del Comune di Trani), Antonio Rutigliano (Delegato BAT Coni), Gianfranco Minervini, (Presidente AIDP Puglia e Basilicata), Francesco Cautillo (Vicepresidente AIDP Puglia e Basilicata), Giovanni Assi (Presidente Associazione Tommaso Assi), Lilli Basile (Presidente Associazione Fortitudo), Fabrizio Ferrante (Vicesindaco con delega alle politiche attive alla diversabilità), Mariangela Candido (Responsabile risorse umane Andriani Spa), Gabriella Galantino (Responsabile risorse umane Casillo Group), Modera Marcella Loporchio, event manager AIDP Campania. L'evento prevede, poi, una presentazione del Baskin e delle regole che contraddistinguono questo sport inclusivo e l'inizio della partita di baskin alle 18.00. Segue un debriefing a bordo campo sul valore dello sport come inclusione e l'importanza della formazione. L'evento gode del sostegno economico della Città di Trani."La formazione è, oggi più che mai, un percorso che deve considerare molteplici variabili eterogenee. Con il baskin, sport che valorizza ogni Persona, lanciamo un messaggio forte: solo includendo, ascoltando e cooperando si genera vero valore, anche nelle organizzazioni. Le Olimpiadi dell'Apprendimento ci ricordano che ogni individuo ha potenzialità da esprimere che, nel giusto contesto, anche grazie alla leva della sfida e dell'aspetto ludico, possono emergere. Il nostro compito, come professionisti che si occupano delle Persone nelle organizzazioni, è riconoscerle, sostenerle e valorizzarle", spiega Matilde Marandola, Presidente nazionale AIDP."Accogliere a Trani una tappa delle Olimpiadi dell'apprendimento è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Il baskin è molto più di uno sport: è un messaggio di inclusione, di uguaglianza e di cooperazione. Vedere ragazzi e ragazze con o senza disabilità giocare insieme ci ricorda che le differenze non dividono, ma arricchiscono e rendono più forti. Come Amministrazione comunale, attraverso le politiche per le diverse abilità, sosteniamo con convinzione progetti che valorizzano ogni persona e promuovono una società più equa, solidale e capace di guardare oltre le barriere. Eventi come questo rappresentano un'occasione preziosa per testimoniare che solo attraverso il rispetto reciproco e la condivisione si costruisce davvero comunità", spiega Fabrizio Ferrante, Assessore alle politiche attive per la diversità Comune di Trani.L'evento si colloca nell'ambito del bando Fondimpresa che AIDP si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo, con un progetto innovativo che porta la formazione fuori dalle aule e dentro l'arena del gioco e dello sport. Una sfida culturale prima ancora che educativa per promuovere, attraverso l'edutainment, la cultura della formazione continua. Un percorso dove aziende e lavoratori diventano protagonisti attivi di esperienze formative ispirate allo sport, per riflettere sui temi del lifelong e lifewide learning, condividere valori e costruire nuove competenze. Un'iniziativa che unisce apprendimento, motivazione e partecipazione, con l'obiettivo di rendere la formazione un gioco di squadra vincente, dentro e fuori l'impresa.