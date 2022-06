Ondata di caldo prevista anche su Trani, picchi sui 40°

Superato il solstizio d'estate, potrebbe arrivare una spinta ulteriore al caldo degli ultimi giorni: è previsto infatti da domani l'arrivo in Puglia dell'anticiclone africano "Caronte", proveniente dall'Algeria e che porterà a un aumento delle temperatura consistente verso il fine settimana.L'ondata di calore porterà temperature elevate sulla tutta la regione, con punte sino ai 40 °C. Le temperature più calde sono previste proprio per la Puglia Centrale Adriatica, dunque tutta la fascia costiera delle province di Bari e Bat quindi incluso il territorio di Trani.Le temperature resteranno alte per tutta la settimana e che potrebbero resistere anche in quella successiva. Una parte di finale di giugno che si annuncia rovente.Il Ministero della Salute, infatti, ha diramato un'allerta di Livello 1 in Puglia in cui i servizi sanitari e sociali dovranno essere pronti ad ogni tipo di intervento.