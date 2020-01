Online il bando per l'assegnazione dei chioschi comunali a Trani

E' stato pubblicato sul sito Istituzionale della Città di Trani (sezione Gare e Appalti) il bando di gara per l'assegnazione in uso di suoli pubblici e soprastanti chioschi di proprietà comunale . Gli affidamenti in concessione d'uso riguardano i seguenti chioschi di proprietà comunale: lungomare Cristoforo Colombo (34,50 metri quadrati, con destinazione d'uso bar/ristoro), piazza Gradenigo (36 metri quadrati con destinazione d'uso bar/ristoro), piazza Vittime 11 settembre 2001 (20 metri quadrati, con destinazione d'uso bar/ristoro), piazza Dalla Chiesa (20 metri quadrati, con destinazione d'uso bar/ristoro), piazzale Santa Maria di Colonna (19,51 metri quadrati, con destinazione d'uso bar/ristoro), piazza della Repubblica (5,60 metri quadrati, con destinazione d'uso rivendita di quotidiani). La durata dell'affidamento in concessione d'uso è stabilita in 4 anni. Per tutti la scadenza della presentazione delle offerte è prevista per il 22 gennaio prossimo. Bando e modulistica al