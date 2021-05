Online il nuovo portale del Sistema Bibliotecario della Provincia Bat

È on line il nuovo portale del Sistema Bibliotecario della provincia di Barletta-Andria-Trani, coordinato dalla Regione Puglia e di cui la Bovio è biblioteca capofila.Si.Bi.BATconsente l'accesso libero al catalogo delle biblioteche, mostra le vetrine delle ultime novità, fornisce informazioni complete e puntuali su tutte le biblioteche della rete facendo vedere quali sono aperte nell'esatto momento in cui lo consultiamo, racconta le loro attività e i loro progetti, presenta proposte e percorsi di lettura sempre rinnovati.L'accesso al portale è fruibile anche dai dispositivi mobili attraverso l'App scaricabile "Si.Bi.BAT".Un'importante innovazione è costituita dalla forte componente di interazione con gli utenti. Consente agli utenti iscritti di avere un proprio spazio personale in cui memorizzare le ricerche, creare delle bibliografie, visualizzare l'elenco dei libri e degli eBook presi in prestito e quelli da restituire, prenotare il prestito di un libro; inoltre possono recensire e commentare i libri in catalogo, esprimere giudizi sui commenti degli altri lettori, condividere su Facebook ricerche, bibliografie, commenti. Infine, possono anche giocare con Si.Bi.BAT: tutte le "azioni di lettore" compiute nel portale attribuiscono agli utenti un punteggio che li farà scalare in una speciale e divertente classifica.