Open day scuola Baldassarre, la rettifica della ex dirigente scolastica Catacchio

In merito all'articolo apparso sulle nostre pagine lo scorso 10 gennaio, l'avv. Francesca Anna Vitobello, in nome e per conto dell'ex dirigente dell'istituto Baldassarre di Trani Gabriella Catacchio, chiede la pubblicazione della seguente rettifica.Con riferimento all'articolo a firma Giovanni Ronco dal titolo "Scuola Baldassarre, un fine settimana intenso: spicca un open day tutto nuovo ", apparso in data 10.1.2020, si precisa che — contrariamente a quanto sostenuto nell'articolo in questione — non è affatto vero che l'incontro personale del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria Statale di 1° grado Gen. Ettore Baldassarre di Trani con i genitori nel corso dell'open day costituisca una "novità assoluta" dell'anno scolastico 2019/2020, in quanto la prof. Gabriella Catacchio, Dirigente Scolastico della Istituzione scolastica dall'anno scolastico 2015/2016 all'anno scolastico. 2018/2019, ogniqualvolta vi è stato un `open day", è sempre stata presente per tutto il tempo nella scuola e ha sempre personalmente incontrato i genitori intervenuti"