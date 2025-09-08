Maxi operazione antiusura dei Carabinieri di Trani: numerosi arresti e l'invito a denuciare

I Carabinieri della Stazione di Trani hanno dato esecuzione a un provvedimento di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura Generale della Corte di Appello di Bari, nei confronti di un uomo riconosciuto, responsabile di usura aggravata. Dovrà scontare una pena definitiva di 6 anni di reclusione per aver approfittato della fragilità di imprenditori e cittadini, imponendo condizioni insostenibili a chi si trovava in difficoltà.Questo risultato segue altri importanti interventi dei Carabinieri negli ultimi mesi. Nel febbraio scorso, la Compagnia di Trani ha arrestato un ottantenne originario di Molfetta residente a Trani, sospettato di usura, estorsione, rapina e lesioni, per aver concesso prestiti con tassi fino al 110% annuo e ricorrendo a minacce e violenza per riscuotere il denaro. Ancora, di recente, sono stati eseguiti nove arresti su ordinanza cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di estorsione, incendi dolosi e violenze con modalità mafiose: segno tangibile di una presenza criminale che non trova tregua, ma che viene puntualmente contrastata.L'Arma dei Carabinieri rinnova con forza il proprio invito a denunciare senza timore ogni episodio di usura o di sopraffazione. Denunciare è il primo passo per spezzare la catena del ricatto e ritrovare la propria libertà.Le caserme dei Carabinieri, presidi di legalità, sono sempre aperte, giorno e notte per accogliere chi chiede aiuto con ascolto, rispetto e riservatezza.