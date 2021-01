Operazioni di sgombero degli abusivi e bonifica dell'area alla "Papa Giovanni XXIII"

Sono cominciate questa mattina le operazioni di messa in sicurezza e bonifica della ex scuola elementare "Papa Giovanni XXIII", chiusa marzo 2019 per problemi strutturali e mai più riaperta: negli ultimi giorni la situazione di quella scuola è tornata nei clamori delle cronache per una serie di fotografie diffuse sul web che mostravano lo stato di degrado e di abbandono in cui è finita la struttura abbandonata.Pare che già da qualche giorno il Comune avesse iniziato operazioni di messa in sicurezza, con l'Amiu che sta provvedendo alla bonifica delle aree esterne per poi (dopo la chiusura dei varchi di accesso) provvvedere anche alle aree interne.Questa mattina sul posto, nell' omonima strada della zona nord della città, si sono recate pattuglie della Polizia Municipale, e personale dell'Ufficio Tecnico con il dirigente Luigi Puzziferri, e personale dell'Amiu per la verifica dei luoghi e l'organizzazione della bonifica totale dell'area.Già la settimana scorsa il Comune aveva sbarrato e messo in sicurezza le finestre con pannelli in legno; in queste ore l'intervento viene proseguito ma si sta eseguendo anche lo sgombero di una famiglia che occupava abusivamente l'abitazione del custode della scuola: si tratterebbe di una famiglia di Trani già attenzionata dai servizi sociali, con minori, alla quale è già stata assegnata un'altra abitazione su provvedimento del Tribunale.Per il futuro di quella struttura si starebbe valutando un nuovo progetto, per un rifacimento ex novo della scuola.