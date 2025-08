Ordinanza illegittima a Piazzale Chiarelli: la verità

Gentile Consigliere

in relazione alla sua interrogazione del 4.8.2025, appresa dagli organi di stampa, le comunichiamo quanto segue.



Nel tardo pomeriggio del giorno 2.8.2025 un Ispettore Superiore del Comando di Polizia Locale in servizio sul Lungomare Chiarelli, al fine di regolamentare la circolazione in loco come da Ordinanze Dirigenziali della Polizia Locale n. 512 e n. 513, accertava che un'area ubicata tra via N. de Roggero e via P. Palagano era priva di autoveicoli parcheggiati in quanto recintata con nastro biancorosso e transenne.



Accertava, altresi', la presenza di segnaletica mobile che indicava il divieto di sosta con rimozione per i giorni 2,3,e 4 agosto 2025 dalle ore 16,00 alle ore 23,00 giusta Ordinanza n. 52455 del 1.8.2025.



Il suddetto Ispettore, non avendo contezza dell'esistenza di detta ordinanza, chiedeva conferma circa la possibile emissione al Commissario Superiore in servizio, il quale confermava l'inesistenza di tale provvedimento.



Gli agenti della Polizia Locale richiamati in loco, provvedevano, pertanto, a rimuovere i cartelli, ad aprire l'area delimitata irregolarmente, a coprire la segnaletica mobile consentendo cosi l'utilizzo dell'area da parte degli automobilisti.



Gli agenti notiziavano i residenti della grave irregolarità compiuta, avendo costoro responsabilmente rispettato un'ordinanza che, invece, era illegittima (in quanto riportava il numero di protocollo della richiesta) oltrechè inesistente poiché alcun provvedimento di viabilità era stato emesso dal Comando di PL di Trani.



Su quanto accaduto l'Ispettore Superiore della PL ha redatto, in data 3.8.2025 una relazione di servizio elevando in data 4.8.2025 a carico dei trasgressori l'infrazione ex all'art. 20 CdS per occupazione abusiva di suolo pubblico per mq 250. Riservando ogni ulteriore verifica.



Condividiamo appieno la sua osservazione circa la gravità dell'episodio occorso evidenziando, tuttavia, che, effettuate le verifiche necessarie circa l'emissione o meno di tale ordinanza, gli agenti del Corpo di Polizia Locale di Trani hanno tempestivamente provveduto a liberare l'area interessata restituita alla libera fruizione dei cittadini non potendo in alcun modo tollerare contegni in spregio alle basilari norme del vivere civile, oltrechè, in palese violazione delle norme di legge.



Ancora una volta, tuttavia, evidenziamo il contegno retto e rispettoso dei residenti dell'area interessata che hanno responsabilmente rispettato una ordinanza di divieto di sosta e fermata ignari della circostanza che fosse inesistente.



Ogni azione ed ogni intervento degli uomini e delle donne della Polizia Locale, seppure tra mille difficoltà, è dovuta proprio ai concittadini che le regole le rispettano. Cordiali saluti

avv. Cecilia di Lernia- Colonello Leonardo MARTORANO CUOCCI