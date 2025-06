Orgoglio per la scuola primariaR.B.P.D.: la 5^C premiata per il miglior elaborato regionale nel concorso nazionale Unesco-Ficlu

Grande soddisfazione per la classe 5ªC della Scuola Primaria dell'I.C. Rocca-Bovio-Palumbo D'Annunzio!Gli alunni, guidati dall'insegnante Angelica Peluso, hanno ricevuto un Attestato di Merito per il "Miglior Elaborato Regionale" nell'ambito del Concorso Nazionale "Agire i Diritti Umani – Lo spirito olimpico e paralimpico per la promozione della Pace e dei Diritti Umani", promosso dall'UNESCO e curato dalla FICLU (Federazione italiana delle Associazioni e Club per l'UNESCO).Il percorso didattico svolto ha avvicinato i bambini ai valori fondamentali dello sport – rispetto, impegno, inclusione e collaborazione – attraverso attività riflessive, artistiche e motorie. Gli alunni hanno espresso quanto appreso in un video multimediale.Il video, risultato finale di un percorso educativo ricco di riflessioni, creatività e lavoro di squadra, ha unito disegni, fotografie e pensieri dei bambini per raccontare i valori dello sport come strumento di pace, rispetto e cittadinanza attiva. Un grande orgoglio per la nostra scuola e per tutto il territorio!