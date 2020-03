"Osmosis Jones": l’importanza del sistema immunitario nel combattere le malattie

Tutto il personale sanitario è impegnato nella lotta contro il Coronavirus SARS CoV-2, responsabile della nota malattia respiratoria COVID-19. L'unico che può aiutarci è il globulo bianco Osmosis Jones, protagonista dell'omonimo film. Se non avete idea di cosa stia parlando vi faccio un breve riassunto: "Frank, un uomo rozzo, in sovrappeso, che lavora in uno zoo, si ammala a causa di un virus, chiamato della morte rossa, che contrae a causa della sua inosservanza delle norme igieniche e, ad un passo dalla morte, il globulo bianco Osmosis Jones riesce a sconfiggere il virus e a salvargli la vita".Nella scena del contagio possiamo rivedere alcune regole base per la prevenzione dal COVID-19, ovvero rispettando le norme igienico-sanitarie e lavandosi spesso le mani. Così come è successo a Frank, anche il COVID-19 ha un esordio lento e subdolo, mostrando i sintomi di un normale raffreddore e/o influenza, perciò nel momento in cui avvertite questi sintomi chiamate il vostro medico di base ed avvertitelo.Questo film sottolinea l'importanza che ha il sistema immunitario nel combattere le malattie, perciò è essenziale mantenerlo in salute, e come fare?Innanzitutto cercate di avere una alimentazione sana e non ecceddere con i Junk food, ovvero i cibi-spazzatura, perché questi causerebbero un aumento dell'infiammazione, alterazione del microbiota intestinale (1° centro immunitario dell'organismo) ed un ulteriore lavoro per il sistema immunitario. Cercate di mantenervi attivi, facendo attività fisica in casa, così come suggerisce a Frank sua figlia e cosa che lui non fa. Durante la pellicola viene sottolineato un altro tratto fondamentale, ovvero quello di rimanere in casa!Frank non rispetta questa regola e, così come lui, non la stanno rispettando molte persone, ma il metodo per trasmettere sia il virus della morte rossa, sia il temuto COVID-19 è la via aerea, perciò rimanere in casa è una soluzione per evitare il contagio. Chi non ha ancora visto questo film, rimanendo a casa dovrebbe guardarlo, così vedrebbe come il sistema immunitario è sempre al lavoro per proteggerci. Sono sicuro che il nostro finale sarà come quello del film "Osmosis Jones", ma per il momento niente spoiler; buona visione.