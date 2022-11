Osservatorio per il Turismo: proposta di regolamento

Nel corso dell'ultima seduta congiunta della IV Commissione e V Commissione Consiliare sono state definite le linee guida per la definizione di un regolamento sull'Osservatorio per il Turismo nella Città di Trani.L'osservatorio sarà composto dai rappresentanti delle categorie o istituzioni interessate in campo turistico (ordini religiosi, agenzie viaggi, guide turistiche, proloco, attività commerciali…) e si pone come obiettivo la valorizzazione dell'attività turistica attraverso la creazione di una rete di tutti gli stakeholders interessati. L'Osservatorio Comunale Permanente per il Turismo sarà uno strumento di partecipazione che collaborerà con l'Amministrazione Comunale svolgendo funzioni propositive e di studio non vincolanti, utili all'elaborazione di politiche di promozione del territorio e di sviluppo delle attività economiche connesse con il settore del turismo, nonché promuovere rapporti permanenti con le Istituzioni del settore.La proposta regolativa, partita dal consigliere nonché Presidente della V Commissione, Luca Morollo e dal Consigliere, Vincenzo Topputo sarà a breve sottoposta al dirigente dell'area preposta, al Segretario Generale e al sindaco Amedeo Bottaro.I presenti consiglieri (Luca Morollo, Pasquale De Toma, Federica Cuna ed Erika Laurora della V Commissione e Vincenzo Topputo, Donata Di Meo, Giovanni Di Leo, Vito Branà della IV Commissione) si sono dichiarati favorevoli alla proposta.