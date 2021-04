Osservatorio regionale per l'infanzia, la soddisfazione delle associazioni locali

Apprendiamo con gioia la notizia di un impegno serio e concreto a favore dei bambini e delle bambine di tutta la Puglia. La nascita dell'Osservatorio Regionale per l'infanzia è sicuramente un gesto tangibile e concreto di una sana politica che sa essere attenta alle istanze di aiuto proveniente dal mondo dei bambini e delle bambine che oggi, in modo particolare, stanno affrontando un'avventura davvero difficile come quella del Covid-19.Siamo orgogliosi come rete di associazioni locali, da sempre impegnati nella promozione e tutela dell'infanzia, che tale procedimento sia stato promosso dalla Consigliera Regionale Debora Ciliento, amica di tante iniziative ed avventure che in più di 20 anni ci hanno visto coinvolti insieme nel percorso di crescita dell'infanzia delle nostre città.A Debora, sentiamo di dover affidare l'impegno di rendere concreta l'operatività dell'Osservatorio per l'Infanzia della Regione Puglia, certi che l'operatività di un'istituzione tanto preziosa non potrà che migliorare la qualità della politica e dei servizi a favore dei piccoli pugliesi, nella speranza che l'emergenza covid-19 e di tutti i problemi che sta causando anche dal punto di vista educativo quanto prima ci permettano di tornare a giocare per le vie delle nostre città.