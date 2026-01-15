Palazzo di Città, CIE solo su appuntamento: scatta l'obbligo dal 19 gennaio

Trani - giovedì 15 gennaio 2026
19.23 Comunicato Stampa
Il Comune di Trani
comunica che a partire da lunedì 19 gennaio 2026, per accedere al servizio di rilascio o rinnovo della carta d'identità elettronica presso Palazzo di città è necessaria attivare un appuntamento su prenotazione grazie alla piattaforma ministeriale "Prenotazioni CIE"
(dal link). La misura è stata decisa per gestire meglio i flussi agli sportelli.
