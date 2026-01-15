Comune di Trani - CIE
Comune di Trani - CIE
Trani: Istruzioni per l'uso

Palazzo di Città, CIE solo su appuntamento: scatta l'obbligo dal 19 gennaio

Per ottenere il documento bisognerà prenotarsi sul portale "Prenotazioni CIE". Una misura per gestire meglio i flussi agli sportelli

Trani - giovedì 15 gennaio 2026 19.23 Comunicato Stampa
Il Comune di Trani comunica che a partire da lunedì 19 gennaio 2026, per accedere al servizio di rilascio o rinnovo della carta d'identità elettronica presso Palazzo di città è necessaria attivare un appuntamento su prenotazione grazie alla piattaforma ministeriale "Prenotazioni CIE" (dal link). La misura è stata decisa per gestire meglio i flussi agli sportelli.
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
18 "Chiedo scusa a chi ha visto la morte in faccia e alla città. Non si può amministrare sperando nei miracoli" Politica "Chiedo scusa a chi ha visto la morte in faccia e alla città. Non si può amministrare sperando nei miracoli" Il "Mea Culpa" del Sindaco Bottaro: "Siamo arrivati tardi, chiedo scusa alla città"
27 Addio a Franco Perna, il commerciante gentile che regalava bellezza a Trani. Dagli alimentari in via Roma alle aiuole curate per tutti Attualità Addio a Franco Perna, il commerciante gentile che regalava bellezza a Trani. Dagli alimentari in via Roma alle aiuole curate per tutti Si è spento a 82 anni lo storico esercente, dopo la pensione non si era fermato: per 5 anni ha curato a sue spese il verde di Via Pozzo Piano
Trani, il maltempo rallenta i lavori su Via Barletta Attualità Trani, il maltempo rallenta i lavori su Via Barletta L’asfalto “a doppia velocità” è solo preliminare, Ferrante: «Procederemo con messa in sicurezza»
Piazza Libertà, il Comune di Trani: «Soprintendenza bocciò la gabbia, l'abbattimento era programmato a breve» Cronaca Piazza Libertà, il Comune di Trani: «Soprintendenza bocciò la gabbia, l'abbattimento era programmato a breve» «Dopo il no alla messa in sicurezza per impatto visivo, raggiunto l'accordo per la sostituzione: lavori previsti proprio in queste settimane»
Via la svastica dal Liceo Classico, la lezione della scuola ai vandali: «Prima di imbrattare, studiate la Storia e l'Arte» Cronaca Via la svastica dal Liceo Classico, la lezione della scuola ai vandali: «Prima di imbrattare, studiate la Storia e l'Arte» Pronto intervento di AMIU e dell'Assessore Di Lernia per ripulire la facciata.È il secondo caso in poche settimane dopo l'episodio in Villa Comunale
Piano emergenza freddo, il Comune di Trani potenzia i servizi per i senza dimora Vita di città Piano emergenza freddo, il Comune di Trani potenzia i servizi per i senza dimora Unità di strada attive ogni sera e dormitorio aperto fino al mattino
Agevolazione Tari 2026, domande entro il 28 febbraio Enti locali Agevolazione Tari 2026, domande entro il 28 febbraio Ecco come fare
Comune di Trani, nuovi orari per gli uffici: ecco cosa cambia per "Protocollo e Messi" Attualità Comune di Trani, nuovi orari per gli uffici: ecco cosa cambia per "Protocollo e Messi" L'Ente uniforma gli sportelli al pubblico per garantire maggiore coerenza organizzativa. Le nuove fasce orarie e i contatti utili
La Soccer Trani avanza alle semifinali di Coppa: Noicattaro battuto 2-0
15 gennaio 2026 La Soccer Trani avanza alle semifinali di Coppa: Noicattaro battuto 2-0
Ultimi quindici giorni per visitare la mostra “Optimis Omnia " a Palazzo Beltrani
15 gennaio 2026 Ultimi quindici giorni per visitare la mostra “Optimis Omnia" a Palazzo Beltrani
Dalle scuse alle motoseghe: scatta il "piano sicurezza " a Trani. Giù un pino in Piazza Dante, ma gli Architetti avvertono: "Non basta tagliare, serve pianificare "
15 gennaio 2026 Dalle scuse alle motoseghe: scatta il "piano sicurezza" a Trani. Giù un pino in Piazza Dante, ma gli Architetti avvertono: "Non basta tagliare, serve pianificare"
"Orientare alla crescita ": da Trani a Montecitorio il progetto che accompagna i giovani verso scelte di vita consapevoli
15 gennaio 2026 "Orientare alla crescita": da Trani a Montecitorio il progetto che accompagna i giovani verso scelte di vita consapevoli
Raffaella Merra: “Lavori Ponte Lama, vergognoso immobilismo "
15 gennaio 2026 Raffaella Merra: “Lavori Ponte Lama, vergognoso immobilismo"
Lavoro e immigrazione nella BAT: al via le domande online
15 gennaio 2026 Lavoro e immigrazione nella BAT: al via le domande online
30
Dedicato a Teresa, tre anni dopo: un video e una poesia per non dimenticarla
15 gennaio 2026 Dedicato a Teresa, tre anni dopo: un video e una poesia per non dimenticarla
"Una vita per vincere il cancro ": Schittulli si racconta a Trani
15 gennaio 2026 "Una vita per vincere il cancro": Schittulli si racconta a Trani
Pasolini "corsaro " al Liceo Classico di Trani
15 gennaio 2026 Pasolini "corsaro" al Liceo Classico di Trani
Battuta d’arresto per l’Asd Trani: vince la Footballite Adelfia 1-3
14 gennaio 2026 Battuta d’arresto per l’Asd Trani: vince la Footballite Adelfia 1-3
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.