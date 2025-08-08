Federica Cuna
Palestre scolastiche alle associazioni sportive: confronto in Provincia

La consigliera provinciale Federica Cuna: “Impegno costante per rispondere ai bisogni del territorio"

Trani - venerdì 8 agosto 2025 15.36
Si è appena conclusa in Provincia - dichiara Federica Cuna, consigliera provinciale - una riunione con i dirigenti scolastici degli istituti secondari di secondo grado, convocata dal presidente Lodispoto per affrontare una delle questioni più sentite dal territorio: l'utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle associazioni sportive.

Conosco bene le difficoltà che queste realtà stanno affrontando e la forte carenza di spazi adeguati per svolgere le attività. È una problematica concreta e urgente, che stiamo cercando di risolvere con il massimo impegno e spirito di collaborazione.

Nello stesso spirito di collaborazione istituzionale, alla riunione hanno preso parte anche la consigliera comunale Donata Di Meo e il consigliere provinciale Giuseppe Pedone.

Il mio impegno per il territorio resta costante. Continuerò a garantire una presenza attiva e costruttiva, affinché le esigenze della cittadinanza trovino sempre ascolto e giusta rappresentanza in Provincia.
