Palestre scolastiche alle associazioni sportive: confronto in Provincia



Conosco bene le difficoltà che queste realtà stanno affrontando e la forte carenza di spazi adeguati per svolgere le attività. È una problematica concreta e urgente, che stiamo cercando di risolvere con il massimo impegno e spirito di collaborazione.



Nello stesso spirito di collaborazione istituzionale, alla riunione hanno preso parte anche la consigliera comunale Donata Di Meo e il consigliere provinciale Giuseppe Pedone.



Il mio impegno per il territorio resta costante. Continuerò a garantire una presenza attiva e costruttiva, affinché le esigenze della cittadinanza trovino sempre ascolto e giusta rappresentanza in Provincia.

Si è appena conclusa in Provincia - dichiara Federica Cuna, consigliera provinciale - una riunione con i dirigenti scolastici degli istituti secondari di secondo grado, convocata dal presidente Lodispoto per affrontare una delle questioni più sentite dal territorio: l'utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle associazioni sportive.