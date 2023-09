Palme abbandonate nell'ex mercato ortofrutticolo, continua il botta risposta tra Merra e Comune

«È squalificante che "il comune risponda" non mettendoci la faccia, infatti, manca un soggetto fisico autore del comunicato»: lo riferisce l'ex assessore all'ambiente Raffaella Merra a seguito delle dichiarazioni del Comune sulla vicenda delle palme abbandonate nell'ex mercato ortofrutticolo. «Ricordo all'amministrazione Bottaro che è in possesso di un assessore all'ambiente e al verde pubblico e a tal proposito mi chiedo è solo una figura astratta o esiste davvero? Chi si firma? Il sindaco? l'assessore all'ambiente? Il dirigente? Anche perché, lo stesso si assumerà le responsabilità di quanto dichiarato nel comunicato di risposta. Si continua a vedere demoni, laddove invece c'è una realtà visiva e mi riferisco all'abbandono incontrollato di palme infette e la creazione da parte della stessa amministrazione di una discarica abusiva in città.

Quando si arriva a questi livelli si è spaccati dentro, si è rovinosamente caduti in una divisione tra occhi e realtà. Sindaco! Sindaco! Lei o chi per lei "e lo ripeto ad alta voce" ha destinato rifiuti pericolosi per la salute pubblica in un luogo pubblico non preoccupandosi che gli stessi potessero infettare altri esemplari di palme?

Oltretutto inquinando un luogo che appartiene a noi cittadini Tranesi e che non è di sua proprietà, tantomeno della ditta che ha eseguito i lavori, dimenticando il reato commesso, penalmente rilevante. Sarà premura della sottoscritta inoltrare il tutto agli organi preposti.

Perciò, egregio signor sindaco della città di Trani taccia, farebbe più bella figura a non raccontare corbellerie, sviando il problema dell'abbandono di rifiuti speciali, invitandola pertanto, a liberare in tempi celeri il suddetto sito e trasportando gli stessi in discarica autorizzata, con il rilascio dell' apposito formulario e nello stesso tempo ripristinando lo stato dei lunghi. Tanto dovevo per verità dei fatti. Cordialmente».