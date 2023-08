Paola Severini Melograni: "Il Festival del Giullare a Trani è il nostro Festival di Sanremo"

Social Video 5 minuti Intervista a Paola Severini

Ci sono giornalisti di inchiesta, reporter di guerra, cronisti sportivi e di gossip, di luoghi e di viaggi. E poi c'è lei.ha fatto della sua professione uno strumento, una vera e propia arma per far riconoscere quei "Diritti fondamentali e desiderabili" - che è anche il titolo di uno dei suoi libri - ancora troppo spesso trascurati ma che tanto, anche grazie alla sua instancabile azione, vengono sempre più considerati nella nostra società.Una vera vera e propria missione che Paola porta avanti da sempre, dalle sue scelte di vita intraprese già ai tempi dell'adolescenza nel sostegno alle categorie degli ultimi fino a azioni nel campo della comunicazione che l'hanno portata negli anni a ricevere altissimi riconoscimenti, conferiti - tra i tanti - dal Presidente Ciampi e dal Presidente Mattarella."Ma il premio più bello l'ho avuto qui a Trani: un piccolo teatrino realizzato dai ragazzi del centro Jobel, dove sono rappresentata perfettamente, anche con i miei capelli bianchi!": avevamo incontrato Paola Severini melograni a Trani al termine del Festival del Giullare, del quale lei per la quarta volta non è stata semplicemente un ospite, ma come sempre la sua più entusiastica sostenitrice, promoter, interprete, divulgatrice, lei che è sempre alla ricerca di storie di disabilità che diventano storie di straordinarie abilità, davvero nel senso di fuori dall'ordinario, capaci di illuminare e di arricchire il quotidiano che ci circonda"Vorrei che la Rai si accorgesse del fatto che il Festival del Giullare in 15 edizioni è da considerare il nostro ( e quel nostro la dice tutta) Festival di Sanremo per la possibilità che ha di dimostrare al mondo quanto la disabilità positiva possa costituire una marcia in più, una risorsa in più nel campo dell'arte e quindi nel campo della vita stessa quindi ti andrebbe data una visita degna di questo valore. Se mai fosse possibile - aggiunge - anche da questa edizione del del Giullare usciamo straordinariamente arricchiti".E già, perché l'arte non è un mondo a parte, è una maniera di arricchire la vita, renderla più più completa e spesso, come nel caso delle persone disabili che finalmente stanno trovando lo spazio per esprimersi attraverso i propri talenti, più dignitosa e felice.Il Festival del Giullare dimostra che non bisogna ricorrere ad artifici per creare e suscitare effetti dirompenti nell'anima nelle manifestazioni teatrali, musicali e artistiche, perché gli artisti portatori di disabilità hanno di per sé una vitalità creativa spesso in grado di diventare davvero una marcia in più nelle performance.Il riconoscimento da parte di una persona - riduttivo chiamarla semplicemente giornalista perchè il curriculum Paola Severini Melograni richiederebbe una definizione difficilmente incanalabile in una sola parola - come Lei al Festival del Giullare di Trani, incorona questa manifestazione in un modo davvero pregiato, probabilmente del quale buona parte dei cittadini di Trani non è ancora pienamente consapevole. "Quella del Giullare è una scelta culturale e artistica unica a livello europeo, ancor più di valore tanto più per il fatto di essere nata al Sud e quindi, da sottolineare, con difficoltà maggiori": un Sud che però, come ama sottolineare, è fatto di persone sensibili e coraggiose come don Mimmo De Toma, primo innesco del centro di Jobel e Marco Pentassuglia con tutta la squadra del Giullare, esempi di un mondo che abita a partire da una parrocchia e consente la possibilità tante famiglie con persone disabili di vivere spazi di tempo sereni.Chiedendole se fene possibile sognare un Festival del Giullare internazionale, ci risponde che, andre attraverso la trasmissione "o anche no" - che dedicherà una puntata anche quest'anno al festival - non potrà che impegnarsi a che la televisione pubblica destini finanziamenti al festival del Giullare, perchè possa estendere la propria forza trainante ad orizzonti ancora più lontani.E con la "forza trainante" che questa donna straordinaria è capace di realizzare, con tenacia, determinazione e tanto amore, c'è da credere che quei nuovi orizztonti al Festival del Giullare potranno ancora aprirsi.