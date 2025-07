Paolo Nani, genio del teatro fisico arriva a Palazzo Beltrani con “La Lettera”, lo spettacolo posticipato a lunedì 28 luglio causa maltempo

Un solo uomo. Un tavolo. Una valigia. E 80 minuti senza tregua di pura, irresistibile magia scenica. Posticipato a causa del maltempo, lo spettacolo "La Lettera" con Paolo Nani andrà in scena lunedì 28 luglio, a Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, alle ore 21:00 (porta ore 20:30). La splendida Corte Davide Santorsola accoglie uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale 2025, il capolavoro comico e mimico ideato dal maestro indiscusso del teatro fisico Paolo Nani insieme a Nullo Facchini, che ne firma anche la regia.Paolo Nani porta in scena 15 variazioni della stessa micro-storia, reinterpretata ogni volta con uno stile diverso: horror, circense, cinema muto, volgare, "senza mani" e molto altro. Il risultato è uno spettacolo che seduce, sorprende e fa ridere fino alle lacrime, mentre il pubblico resta ipnotizzato dai continui cambi di ritmo, stile e registro. Con oltre 1800 repliche all'attivo in più di 40 paesi - dal Giappone alla Groenlandia, dalla Spagna all'Argentina - "La Lettera", una produzione AGIDI, ha celebrato nel 2022 i suoi 30 anni di successo internazionale, confermandosi un vero cult, che vive e si evolve ad ogni rappresentazione.Ispirato agli "Esercizi di stile" di Raymond Queneau, "La Lettera" è un esercizio vertiginoso di stile e comicità, un laboratorio vivo che mette a nudo il mestiere dell'attore e la potenza del gesto, con una precisione e una cura che fanno scuola da decenni. Paolo Nani, originario di Ferrara e residente in Danimarca, ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, ricevendo riconoscimenti prestigiosi come la Menzione d'Onore al Festival Copenhagen Stage per la sua carriera di clown internazionale, e la nomination al Premio Årets Reumert, l'Oscar del teatro danese.Una serata imperdibile per gli amanti del teatro fisico, della comicità intelligente e della maestria attoriale. Un invito alla meraviglia, nel cuore di Trani, sotto il segno del gesto, del ritmo e del divertimento. "La Lettera" non è solo uno spettacolo, ma una raffinata esplorazione di stile, dinamica drammaturgica e presenza scenica. È il tipo di performance che parla direttamente agli appassionati di teatro, agli spettatori curiosi di vedere fino a dove può arrivare la mimica attoriale, la gestualità espressiva, il silenzio e l'assenza di parola. Paolo Nani costruisce, decostruisce e reinventa la stessa storia quindici volte, ogni volta con un'identità nuova, in una dimostrazione di maestria e controllo di corpo e mente che raramente si incontra.Chi ama il teatro troverà in questa "Lettera" un esercizio di possibilità. Non c'è trucco, non c'è appiglio: solo un attore, un tavolo e la forza disarmante dell'arte scenica. I biglietti già acquistati sono validi per la nuova data. Se impossibilitati ad intervenire, i rimborsi sono disponibili entro il 28 luglio: se acquistati on line, si prega di scrivere alla mail: botteghinotrani@gmail.com oppure rivolgersi al punto vendita VivaTicket di acquisto biglietti; se acquistati al botteghino, rivolgersi in via Beltrani 51 a Trani (dalle 16,00 alle 21,00).I biglietti per lo spettacolo "La Lettera" di lunedì 28 luglio a Trani (poltronissima numerata: 20,00 euro – posto unico: 15,00 euro) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani (BT) oppure al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-lettera/264041 - Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it