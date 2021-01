"Papa Giovanni XXIII" vandalizzata: in arrivo lavori di messa in sicurezza e bonifica

"Per quanto riguarda la scuola Papa Giovanni XXIII , dopo aver trovato dignitosa sistemazione alla famiglia che ne occupava abusivamente gli spazi, partono senza alcun indugio i lavori di messa in sicurezza, bonifica e relativo sbarramento degli accessi": usa toni tranquillizzanti in un post sui social Carlo Laurora, assessore comunale agli Affari generali, Affari istituzionali, Rapporti con il Consiglio comunale, innovazione tecnologica, attuazione del programma.E si riferisce naturalmente ai vari commenti scaturiti ieri dopo la pubblicazione sul web delle immagini delle attuali condizioni della "ex" scuola elementare "Papa Giovanni XXIII", vandalizzata quasi completamente dopo due anni dalla chiusura ordinata per la presenza di problemi strutturali.Laurora sottolinea le intenzioni dell'amministrazione comunale di "restituire quel plesso ad un quartiere che ne ha assoluto bisogno" mentre si è "in attesa delle perizie e delle relative determinazioni dei tecnici per accertarne la staticità", rassicurando "sulla forte attenzione del sindaco e della sua amministrazione sulla scuola e sul quartiere tutto", attenzione valida anche per il vicino plesso "de Bello".