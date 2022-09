Parcheggi selvaggi del sabato sera, la storia si ripete

Abbiamo già affrontato la storia del parcheggio selvaggio, vista da alcuni come l'inevitabile risposta della mancanza di parcheggi e, quindi, in qualche modo giustificata, ma indipendentemente da quali siano le motivazioni che spigano a parcheggiare direttamente su un marciapiede, è un gesto che andrebbe punito.Questa volta è un nostro concittadino che tramite la redazione di Traniviva denuncia l'abuso fatto da alcuni automobilisti sul marciapiede nel piazzale di Santa Maria di Colonna. Dato il pienone che puntualmente si registra ogni fine settimana da parte dei fruitori dei locali sul mare, alcuni automobilisti hanno pensato bene di parcheggiare, in assenza di alternativa, sul marciapiede, alle spalle del chiosco, magari pensando di non essere visti e di farla franca ad eventuali controlli.Sono numerose le segnalazioni in merito a questi parcheggi selvaggi e sempre più cittadini si chiedono se l'amministrazione comunale prenderà provvedimenti in merito.