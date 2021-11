Parco di via Delle Tufare, ripartono i lavori

Dopo l'interruzione dovuta alla risoluzione del contratto a causa dell'interdittiva antimafia emessa a carico del consorzio aggiudicatario dell'appalto, ripartiranno nei prossimi giorni i lavori di completamento del parco di via delle Tufare a cura dell'impresa De Grecis Cos.e.ma Verde srl, seconda classificata nella graduatoria della procedura originaria di aggiudicazione dell'opera."Dopo uno stop indipendente dalla nostra volontà – spiega il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante – finalmente ripartiranno i lavori di completamento del parco. L'impegno finanziario complessivo per realizzare le opere residuali ammonta a circa 133.000 euro, oltre oneri fiscali. Le opere di completamento da realizzarsi, verificate anche sul posto in diversi sopralluoghi, consistono essenzialmente nella risistemazione del verde, nel completamento delle opere elettriche e del sistema di videosorveglianza, in alcune opere stradali, nell'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale. A conclusione di tutto l'iter burocratico possiamo tranquillizzare i cittadini tranesi e soprattutto i residenti: presto potranno godere di un'area e di un parco pubblico secondo solo alla villa comunale".I lavori riprenderanno nei prossimi giorni e dovrebbero concludersi nel termine di 60 giorni. "Su questo – conclude Ferrante – confidiamo nell'esperienza della ditta aggiudicataria".Il parco di via delle Tufare rientra tra i 3 finanziati nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Il primo, quello di via Grecia, è stato inaugurato l'1 luglio. L'ultimo, quello di via Andria, è anch'esso in via di ultimazione.