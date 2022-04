Parco di via delle Tufare, sabato l'apertura al pubblico

Sabato 23 aprile alle ore 10 sarà aperto al pubblico il parco di via delle Tufare, il terzo parco realizzato nella periferia nord (dopo quello di via Polonia e di via Grecia) ed il primo per estensione con i suoi 11.900 metri quadrati (8.759 destinati a parco, la restante parte destinata a parcheggio).L'opera, finanziata attraverso il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie "Centrare le periferie", ha consentito la realizzazione di tutto il sistema di marciapiedi a servizio dell'abitato. Il parco è dotato di manto erboso ed essenze autoctone a bassa manutenzione, aree arredate per la socializzazione e le attività di gioco, pergolati, video sorveglianza ed impianto di irrigazione.La composizione planimetrica prevede un'articolazione in percorsi principali e percorsi secondari di collegamento. Le piazzole sono di due tipologie: quelle arredate con panchine per il relax e quelle attrezzate per i giochi da tavolo, ombreggiate con strutture in legno e teli in forma di pergolati. In prossimità di un accesso sono state collocate due aree per campo da bocce mentre dall'estremo opposto è stata realizzata un'ampia area pavimentata con sedute lungo i suoi lati, conformata per poter ospitare eventi all'aperto.