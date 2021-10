Parco di via delle Tufare si trasforma in una discarica a cielo aperto

Una vera e propria discarica a cielo aperto in quello che dovrebbe essere (almeno in teoria!) uno dei fiori all'occhiello della città. Il report fotografico che vi mostriamo mostra la sporcizia nel nuovo parco di via delle Tufare. Profonda amarezza nel guardare lo stato in cui versa quello che sarebbe dovuto essere un parco giochi per bambini e un luogo di svago per adulti e che invece è ridotto a un cantiere pieno di rifiuti. Le foto parlano da sole e non serve aggiungere altro.