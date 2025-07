Parte a Trani e Bisceglie la sperimentazione della dote educativa e di comunità

Pubblicato l’avviso per l’elenco dei collaboratori: oltre 70.000 euro destinati ai servizi per i beneficiari del Reddito di Dignità 2023

Le Finalità: Contrastare la povertà educativa, favorire l'inclusione e sostenere la crescita culturale e relazionale delle famiglie in difficoltà.

I Beneficiari: Minori, donne fragili e soggetti in transizione verso l'autonomia.

I Servizi Offerti: Accesso a un'ampia gamma di attività educative, culturali, ricreative e di supporto sanitario (occhiali, apparecchi acustici, fisioterapia).

Le Collaborazioni: Si cercano operatori economici, associazioni ed enti interessati a fornire beni e servizi (scadenza per le manifestazioni d'interesse: 27 luglio 2025).

L'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie lancia la "Dote Educativa e di Comunità": un'iniziativa sperimentale da oltre 70.000 euro per combattere la povertà educativa e promuovere l'inclusione sociale delle famiglie più fragili. Lo comunica il Comune di Trani in un comunicato stampa che specifica:Questo il testo:

Contrastare la povertà educativa, promuovere l'inclusione sociale, sostenere la crescita culturale e relazionale delle famiglie più fragili. Sono queste le finalità alla base della "Dote Educativa e di Comunità", il nuovo strumento sperimentale promosso dall'Ambito Territoriale Sociale di Trani – Bisceglie nell'ambito del Reddito di Dignità 2023 della Regione Puglia. Grazie a un finanziamento regionale di oltre 70.000 euro, la sperimentazione prevede l'erogazione di doti da destinare a servizi e prestazioni a favore di minori, donne in condizione di fragilità e soggetti in transizione verso l'autonomia. La "Dote" consente l'accesso a una vasta gamma di attività educative, culturali, ricreative e di supporto sanitario e abitativo. Le "doti" saranno destinate a coprire una vasta gamma di servizi e beni che rientrano in quattro ambiti principali:

Dote Culturale:

– Biglietti per cinema, teatri, musei, concerti

– Corsi e attività sportive (es. iscrizione a una scuola calcio, danza, nuoto)

– Costi di trasporto per partecipare a eventi e attività culturali

Dote Educativa:

– Libri scolastici e universitari, tool kit per la scuola

– Corsi professionali riconosciuti dalla Regione Puglia

– Attività di doposcuola, laboratori artistici o musicali, campi scuola, gite didattiche

Dote Salute (non finanziata dal SSN):

– Acquisto di occhiali da vista, apparecchi acustici, trattamenti fisioterapici



"Si tratta di un'azione di innovazione sociale ad alto impatto – dichiara il dott. Salvatore Venditti, responsabile del progetto per l'ATS Ifor Pmi Prometeo Puglia ETS – che mette al centro le famiglie inserite nel programma del Reddito di Dignità e la comunità. La Dote Educativa non è solo un sostegno economico, ma un volano per far emergere aspirazioni, talenti e diritti spesso soffocati dalle fragilità quotidiane. Con questo strumento vogliamo attivare reti virtuose tra enti del terzo settore, associazioni e operatori culturali del territorio". È stato quindi pubblicato l'avviso per la costituzione dell'Elenco di Collaboratori, rivolto a operatori economici, associazioni, enti sportivi e culturali interessati a fornire beni e servizi in linea con le finalità della misura. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 27 luglio 2025 all'indirizzo PEC pecprometeo@legalmail.it, utilizzando il modulo scaricabile dal sito del capofila www.prometeoets.it ovvero dal sito istituzionale del Comune di Trani. "Con questa iniziativa – afferma il dott. Alessandro Nicola Attolico, Dirigente dell'Ufficio di Piano – perseguiamo una presa in carico integrata e personalizzata dei nuclei familiari più fragili, superando la logica assistenzialista e valorizzando le risorse del territorio. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare il senso di comunità, sostenere i percorsi di autonomia e prevenire le disuguaglianze educative".

Il progetto è gestito dall'Associazione Temporanea di Scopo composta da Ifor PMI Prometeo Puglia ETS (capofila), Cooperativa Sociale "Mi stai a cuore" e la Cooperativa Sociale "Xiao Yan", incaricata dall'Ambito Territoriale Sociale di Trani – Bisceglie. Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti www.comune.trani.bt.it e www.prometeoets.it, oppure contattare gli uffici Prometeo ETS a Trani in via Casale 30 (tel. 0883.1984745 – e-mail: info@prometeoets.it).