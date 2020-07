Parte da Trani il "Women World DJs", il progetto creato da Rossana Fox

Il progetto Women World DJs nasce il 25 aprile 2020 creato e pensato da una DJ di Trani Rosa Pellegrino in arte DJ Rossana Fox rientrata da poco da Londra durante il fatidico periodo di quarantena causato dal Covid19 in cui ispirazione e innovazione si incontrano dando vita ad un progetto unico e mai visto capace di unire Djs Donne provenienti da tutto il mondo.Un progetto che unisce diverse nazionalità, diverse culture musicali ma unite da un unica passione: l'amore per la musica.Tutto parte da una sfida lanciata: #DontRushChallange di Tik Tok rivolta a tutte le donne Djs dove ci si divertiva a realizzare un video prima della preparazione di una serata (donne struccate, in pigiama, davanti a un computer) e successivamente pronte per suonare ( in cuffia, con la console, truccate e bellissime).Questo è stato solo il primo assaggio mediatico proposto su una piattaforma quale Facebook , Instagram e YouTube che ha scatenato un forte interesse pubblico.Il secondo step è stato la realizzazione di un Evento online su Facebook in data 29/30/31 Maggio 2020 in cui 27 Djs Donne provenienti da tutto il mondo offrono il proprio tempo libero e le proprie capacità (in maniera totalmente gratuita), cercando di rendere più piacevole una quarantena al quanto noiosa, condividendo la propria passione per la musica, suonando differenti stili musicali a rotazione in modalità streaming su Facebook.Le ragazze si sono messe completamente in gioco come per esempio la DJ e Grafic designer Nanny Alves in arte DJ CISNE PRETA ( Mozambico, Maputo) che ha lavorato meticolosamente sull'immagine da proporre.Anche Dj Agnė Vėželytė organizzatrice di altri eventi di danza e musica ( Lithuania, Vilnius) in arte DJ AGNE che sì è resa disponibile per la realizzazione del planning di 3 giorni di musica ponendo attenzione ai diversi fusi orari tra i diversi paesi.Un team da sogno formato solo da donne che sono state le prime a credere in questo progetto. Donne di tutte le età, dalla più giovane alla più adulta. Parliamo di Mamme, lavoratrici, studentesse, sportive, che oggi nonostante le grandi responsabilità della vita si ritagliano il tempo per dedicarsi alle loro passioni, in questo caso la passione per Musica.Abbiamo raggiunto nell'arco di 11 giorni di pubblicità e 3 giorni di evento, un ottimo risultato mediatico raggiungendo fino a 150.000 persone Il progetto è piaciuto moltissimo ricevendo solo feedback positivi. Nuove Djs donne si sono interessate al punto di unirsi nella seconda edizione. «Abbiamo ricevuto una collaborazione speciale da un'organizzazione di eventi Australiana "United Through Music" che si è offerta di supportare il progetto e sostenere tutte queste Djs condividendo i nostri streaming nei loro canali. A questo punto mi sono rivolta ad un mio carissimo amico e collega Crispino Curci (Trani) in arte Krispino che con la sua esperienza settore può creare il giusto connubio tra musica e web. Adesso stiamo lavorando duramente per la nostra seconda edizione al fine di regalare nuove vibrazioni positive a tutti gli amanti della musica con la speranza di poterlo realizzare dal vivo una volta che sarà terminato tutto questo periodo di quarantena».Facebook Page :Istangram Page:OUR LINE UP:• DJ ROSSANA FOX - (Trani, Italy)• DJ CISNE PRETA - (Maputo,Mozambico)• DJ LEO CRIS - (Luanda, Angola)• DJ AGNE - (Vilnius, Lituania)• DJ TATI - (Mosca, Russia)• DJ NEIKEN - (Torino, Italia)• DJ SMART - (St Pietroburgo, Russia)• DJ KRIOLA - (Pisa, Italia)• DJ AFRODESHIAK - (Nashville, Usa)• DJ AQUARIUS JONES - (Ottawa, Canada)• DJ MAY - (Lyon, Francia)• DJ SMITH - (Tokyo, Giappone)• DJ MAMI TIMBA - (Spagna, Marbella)• DJ NALY - (Tolosa, Francia)• DJ MYAH - (Lisbona, Portogallo)• DJ WENDY - (Parigi, Francia)• DJ LEA NOMIS - (Parigi, Francia)• DJ CHRISSY - (Liegi, Belgio)• DJ LADY E - (Liverpool, Uk)• DJ L'ONYX - (Toronto, Canada)• DJ SEQUINELLA - (Manchester, Uk)• DJ S' - (Avignon, Francia)• DJ TANYA TEILA - (Volgograd, Russia)• DJ SUSIE QU - (Barcellona, Spagna)• DJane ANGEL KIZZ - (Munich, Germania)• DJ LADEEJAY - (Firenze, Italia)• DJ JULIE - (St Pietroburgo, Russia).