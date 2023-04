Parte il "Sapore di Versi" alla Locanda del Giullare: aperitivo, letture e sorrisi

L'atmosfera sarà sempre quella allegra e lieve della Locanda del Giullare ma il film Rouge di questi appuntamenti che vedranno arrivare a Trani I tra gli altri il poeta di fama internazionale Davide Rondoni e scrittori come Lello Marangio sarà la letteratura come luogo di emozioni e di riflessioni comuni.Agli incontri, che si terranno alle ore 20.30 circa, saranno abbinate degustazioni a cura della Locanda (consigliabile la prenotazione al numero0883587387, che è un numero per comunicare anche via WhatsApp) .Ad aprire la rassegna un autore tutto tranese, Gigi Mintrone , reduce da un incontro webinar diffuso in tutte le filiali della casa di moda Ralph Lauren, sensibile e in prima linea nelle tematiche della inclusione e soprattutto della lotta contro le difficoltà della vita causate dalla disabilità.Gigi, che ha presentato il suo libro "Mamma colorami il cuore",a seguito dell'incontro on-line è stato contattato da tutta Italia amplificando una notorietà che a partire da trasmissioni televisive da Rai 2 a Telenorba fino alla Fiera del libro di Torino, sta conquistando un pubblico sempre più ampio con il racconto della sua vicenda di vita ma anche e soprattutto con la sua immensa cultura e con la trasmissione di coraggio ed energia non solo a chi è disabile.Gigi, per la prima volta alla Locanda del giullare, è atteso con grande gioia da tutti i componenti che condivideranno insieme agli ospiti presenti una serata,come sempre, all'insegna della emozione, del divertimento, ma anche del buon cibo con una speciale "apericena".L'incontro sarà condotto da Stefania De Toma insieme ai ragazzi del Giullare.La rassegna è realizzata grazie al contributo della Regione Puglia, della città di Trani e la collaborazione della Biblioteca Giovanni Bovio.