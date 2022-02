Operazioni di ripascimento della costa: divieto di transito e di fermata nei pressi di Capo Colonna

Lavori in arrivo nell'ambito del "ripascimento coste" del Comune di Trani, in particolare per quanto riguarda l'intervento n.4 - Capo Colonna: con l'ordinanza n.44 dell'Area Polizia locale e Protezione civile è stato infatti istituito il divieto di fermata dalle ore 7 alle ore 16, "a partire dal giorno 11 febbraio fino al giorno 10 marzo 2022, e comunque fino al termine dei lavori" su Lungomare C. Colombo, "tratto compreso tra l' intersezione con via Tevere/via Grado in direzione Monastero Santa Maria di Colonna (lato mare) e del divieto di transito nel medesimo tratto di strada, fatta eccezione per i mezzi operanti della Ditta esecutrice dei lavori".L'ordinanza è stata emessa in base alla richiesta "della società Favellato Claudio spa del 10.02.2022 .... con la quale si chiede l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione del traffico veicolare ... onde consentire la movimentazione di mezzi d'opera, adoperati per il trasporto e scarico di ciottoli e ghiaia, per le opere nella' ambito dell' "Intervento n. 4 - Capo Colonna", dell' appalto di ripascimento coste del Comune di Trani", salvaguardando comunque il transito veicolare su percorsi alternativi.