“Pasqua con te”: l’associazione Orizzonti accanto alle famiglie bisognose ​

È il messaggio lanciato da, Presidente dell', spiegando l'iniziativa "" progettata con la collaborazione dei. Insieme hanno preparato e distribuito 50 pacchi alimentari per altrettanti nuclei familiari scelti tra i più bisognosi del territorio di Trani.Mentre, a causa della diffusione del coronavirus, è stato giustamente chiesto di restare a casa rispettando le necessarie misure di distanziamento sociale, l'Associazione Orizzonti continua a sostenere chi, in questo momento di crisi, ha bisogno di un aiuto per andare avanti.Occorre non lasciare solo nessuno, in particolare le persone più fragili e vulnerabili, che in questi giorni di pandemia sono più isolate e faticano a soddisfare i primari bisogni alimentari.Per questo, in diverse città della sesta Provincia pugliese, l'Associazione ORIZZONTI ha messo in campo altre iniziative di solidarietà in questi giorni di festa, grazie anche alla collaborazione fattiva dellaimpegnata con i volontari dell'Associazione nel recupero e distribuzione degli alimentiL'Associazione ORIZZONTI, che è non ha mai subito pause, come da sua missione, è rimasta sempre aperta dall'inizio della crisi, con le dovute precauzioni sanitarie, e nei giorni di Pasqua e Pasquetta, ha continuato a supportare le famiglie "povera" erogando derrate alimentari tra i senza dimora e poveri.